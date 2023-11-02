Худрук Санкт-Петербургской филармонии Темирканов умер в возрасте 84 лет

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Художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов умер в 84 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя художественного руководителя филармонии Евгения Петровского.

По его словам, Темирканов умер 2 ноября в больнице.

Худрук Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича родился 10 декабря 1938 года в Нальчике в Кабардино-Балкарии. Он окончил музыкальную школу-семилетку, после чего начал обучение в средней специальной музыкальной школе Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. В 1962 году окончил оркестровый факультет, а в 1965-м – класс оперно-симфонического дирижирования Ленинградской консерватории. С 1966 по 1972 год работал дирижером Малого театра оперы и балета (сейчас Михайловский театр).

С 1988 года был главным дирижером и худруком академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. На этой должности Темирканов получил множество наград и премий.