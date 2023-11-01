Умер бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин

Фото: vk.com/bravoband

Бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин скончался в возрасте 61 года. Об этом в соцсети "ВКонтакте" сообщила администрация группы.

"Сегодня ушел Сергей Лапин, бас-гитарист группы "Браво", участвовавший в записи альбомов "Скажем мы друг другу Браво" (1988) и "Стиляги из Москвы" (1990)", – указано в сообщении.

Причина смерти музыканта не называется.

Лапин вошел в коллектив группы в то время, когда коллектив покинула Жанна Агузарова, и привнес много интересных идей насчет имиджа и стиля группы, подчеркнули участники группы.

Они уточнили, что идею картонных декораций в известной песне "Стильный оранжевый галстук" предложил именно Лапин.

Группа выразила соболезнования семье и близким музыканта.

Группа "Браво" была основана 18 марта 1984 года. Ее первый концерт состоялся в этот же день в Москве, в Доме культуры "Мосэнерготехпром". В ходе выступления, участников коллектива задержала милиция.

Ансамбль был лауреатом музыкальных рок-фестивалей "Рок-панорама-86" и "Литуаника-86".