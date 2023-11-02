Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии актрисы

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, известной по сериалу "Моя прекрасная няня", поделилась информацией о состоянии матери, которая уже долгое время борется с глиобластомой (одна из самых агрессивных форм рака головного мозга. – Прим. ред.).

"Болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет, в блоге тоже. Очень болит в груди", – рассказала Анна Заворотнюк в своем Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), ответив на вопрос подписчика.

Ранее дочь Заворотнюк опровергла слухи об ухудшении состояния артистки. Домыслы журналистов она прокомментировала как "очередной бред".

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы в октябре 2019 года. Отмечалось, что родные актрисы не хотели выносить на всеобщее обозрение детали болезни. Тогда подчеркивалось намерение близких опровергать все "сенсационные заявления и инсайдерскую информацию от нечистоплотных СМИ".

Позже директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров сообщил, что Заворотнюк борется с глиобластомой.

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии матери