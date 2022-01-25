Дочь Заворотнюк опровергла слухи об ухудшении состояния артистки

Фото: Агенство "Москва"/Андрей Любимов

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опровергла слухи об ухудшении состояния здоровья артистки. Об этом девушка написала в своем Instagram.

"Это очередной бред журналистов", – заявила Анна Заворотнюк.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось. Утверждалось, что актриса перестала разговаривать. Директор Заворотнюк Марина Потапова отказалась комментировать данные сведения.

В октябре 2019 года близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы, не уточнив конкретный диагноз. При этом они подчеркнули, что сообщения СМИ о деталях ее состояния – выдумки.

Позже директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров сообщил, что Заворотнюк борется с глиобластомой.

В сентябре 2021 года Анна Заворотнюк уже рассказывала о состоянии актрисы. Девушка подчеркивала, что ее мать – боец.