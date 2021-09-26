"Она боец": дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии матери

Фото: Агенство "Москва"/ Андрей Любимов
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о состоянии матери, отвечая в cвоем Instagram на вопрос одного из пользователей.
Девушка сообщила, что ее мама – "боец", добавив, что "все будет хорошо".
Тот же подписчик попросил Анну Заворотнюк опубликовать совместное фото с артисткой, однако на это ее дочь отреагировала категорическим отказом.
"Совместное фото мы не выложим. Для чего это?" – ответила девушка пользователю.
Ранее дочь актрисы призналась, что мечтает о выздоровлении мамы.
В октябре 2019 года близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы, не уточнив конкретный диагноз. При этом они подчеркнули, что сообщения СМИ о деталях ее состояния – выдумки.
Семья Анастасии Заворотнюк попросила не спекулировать вокруг здоровья актрисы
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