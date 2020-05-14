Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

15:35
Фото: ТАСС/Елизавета Карпушкина
Директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров заявил, что разработанные институтом технологии борьбы с терминальными стадиями рака могли бы помочь Анастасии Заворотнюк. Об этом он рассказал на совещании с президентом РФ, как передает РИА Новости.
"Очень интересная эффективность такой технологии, мы реально ее проверяем на больных четвертой, терминальной стадии, когда им уже нечего терять, это добровольцы, и традиционная терапия уже не действует", – объяснил Макаров Владимиру Путину.
По словам специалиста, наибольшие результаты заметны в работе с глиобластомой. В значительном числе случаев больные переходят в стадию ремиссии и могут вести нормальный образ жизни. Продолжительность ее может продлеваться до трех лет.
Сейчас специалисты института принимают участие в судьбе известной актрисы Анастасии Заворотнюк.
"Нам передали родные клетки ее опухоли, мы их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки. Но пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию", – объяснил директор учреждения.
Специалисты российской атомной отрасли предложили использовать доставки радиоактивных изотопов к опухолевым клеткам с целью лечения разных типов рака. В "Росатоме" готовы разработать препарат на основе бактериофага MS2.
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