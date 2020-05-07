В Росатоме предложили использовать вирусы для "ядерного" лечения рака

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Специалисты российской атомной отрасли предложили использовать доставки радиоактивных изотопов к опухолевым клеткам с целью лечения разных типов рака, говорится на сайте закупок госкорпорации "Росатом".

Специалисты "Радиевого института имени Хлопина", который находится в Санкт-Петербурге и входит в научный дивизион Росатома, подготовят техническое задание на разработку радиофармацевтического препарата. Он будет действовать на основе бактериофага MS2 против широкого спектра опухолей.

Отмечается, что MS2 является вирусом, способным поразить клетки бактерии кишечной палочки, при этом никакой угрозы для человеческого организма он не несет, отмечают специалисты.

Этот вирус полезен для медицины за счет своей структуры. Как поясняют эксперты, в него можно поместить лекарственную молекулу или радиоактивный изотоп, который доставит его напрямую к раковым клеткам.

"Реализация проекта предусматривает создание передовой технологии доставки радиоактивных изотопов непосредственно к опухоли и ее окружению с целью минимизировать действие излучения на здоровые клетки и ткани пациента", – говорится в сообщении.

Ранее генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс заявил, что иммунотерапию можно считать самым действенным способом борьбы с онкологическими заболеваниями.

Эксперт объяснил, что новое средство позволяет перевести определенные лимфомы из категории неизлечимых в категорию частично излечимых. Главным образом значительных успехов удалось достичь в лечении рака крови.

