Онколог рассказала об уязвимости больных раком к COVID-19

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Онколог Наталья Деньгина рассказала об уязвимости к коронавирусной инфекции пациентов, больных раком. Оказалось, что лечение, проводимое для людей с онкологическими заболеваниями, чревато осложнениями.

Специалист сообщила, что пациенты с онкологией находятся в группе риска.

"Китайские коллеги, пусть с помощью относительно небольшого числа больных с коронавирусом, имевших онкологические заболевания, выявили, что частота возникновения тяжелых осложнений (вплоть до смерти) у наших пациентов в пять раз выше, чем у тех, кто никогда не имел злокачественной опухоли", – приводит RT слова Деньгиной.

Она добавила, что организм больного раком человека намного тяжелее справляется с коронавирусом.

Ранее врачи рассказали, кто входит в группу риска по коронавирусу. Сообщалось, что это в первую очередь люди старше 65 лет и граждане с серьезными хроническими заболеваниями.