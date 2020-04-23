Распространение коронавируса не повлияло на оказание помощи онкопациентам – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Распространение коронавируса в России не повлияло на оказание помощи онкологическим пациентам. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

"Несмотря на то, что пришлось мобилизовать дополнительные ресурсы на другие направления, онкологическая помощь осталась в неизменном виде. И мы сохранили объемы финансирования, которые запланированы на этот год на лечение этой категории больных", – сказал Мурашко.

Он также напомнил о необходимости в этом году завершить работу по созданию в стране единого регистра онкопациентов, который должен обеспечить учет каждого заболевшего и их маршрутизацию.

Ранее сообщалось, что в Москве будут оказывать медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями на базе Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского.

Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что дополнительные мощности на базе НИИ имени Свержевского было решено оборудовать на фоне того, что крупные медицинские центры – в том числе федерального уровня – закрываются из-за коронавируса.

Корпус для онкобольных находится на одной территории с городской онкологической больницей № 1. Всего речь идет о 100 дополнительных койках. Принимать пациентов начнут с 27 апреля.