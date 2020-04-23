Распространение коронавируса не повлияло на оказание помощи онкопациентам – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Распространение коронавируса в России не повлияло на оказание помощи онкологическим пациентам. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
"Несмотря на то, что пришлось мобилизовать дополнительные ресурсы на другие направления, онкологическая помощь осталась в неизменном виде. И мы сохранили объемы финансирования, которые запланированы на этот год на лечение этой категории больных", – сказал Мурашко.
Он также напомнил о необходимости в этом году завершить работу по созданию в стране единого регистра онкопациентов, который должен обеспечить учет каждого заболевшего и их маршрутизацию.
Ранее сообщалось, что в Москве будут оказывать медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями на базе Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского.
Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что дополнительные мощности на базе НИИ имени Свержевского было решено оборудовать на фоне того, что крупные медицинские центры – в том числе федерального уровня – закрываются из-за коронавируса.
Корпус для онкобольных находится на одной территории с городской онкологической больницей № 1. Всего речь идет о 100 дополнительных койках. Принимать пациентов начнут с 27 апреля.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: