В НИИ имени Свержевского окажут помощь пациентам с онкологическими заболеваниями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве будут оказывать медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями на базе Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л. И. Свержевского. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
"Институт специализируется на предоставлении оториноларингологической помощи, включая челюстно-лицевую хирургию и реконструктивные операции. В период эпидемии в городе стало небезопасно принимать пациентов, которым экстренная помощь не требуется. Тем не менее людям с онкологическими заболеваниями по-прежнему требуется плановая медицинская помощь", – заявила вице-мэр по вопросам социального развития.
Ракова объяснила, что дополнительные мощности на базе НИИ имени Свержевского было решено оборудовать на фоне того, что крупные медицинские центры – в том числе федерального уровня – закрываются из-за коронавируса.
"Пациентам будет обеспечено пребывание в двух- трехместных палатах с полным соблюдением эпидемиологических норм", – подчеркнула заммэра.
Корпус для онкобольных находится на одной территории с городской онкологической больницей № 1. Всего речь идет о 100 дополнительных койках. Принимать пациентов тут начнут с 27 апреля, причем помощь окажут и больным с локализацией недуга.
В целях оказания дополнительной профильной помощи в Москве планируют проводить гормонотерапию на дому – услуга предназначена для пациентов с опухолями предстательной и молочной желез. К ним выезжает врач с медицинской сестрой и при отсутствии противопоказаний вводят необходимый препарат.
В начале апреля в Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом в Москве объяснили, что, несмотря на эпидемию, онкобольные будут получать всю необходимую помощь в полном объеме. При этом ряд контрольных осмотров отложен.
"Москва сегодня": как в столице лечат онкологию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: