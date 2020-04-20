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Город

11:22

В НИИ имени Свержевского окажут помощь пациентам с онкологическими заболеваниями

город медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве будут оказывать медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями на базе Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л. И. Свержевского. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Институт специализируется на предоставлении оториноларингологической помощи, включая челюстно-лицевую хирургию и реконструктивные операции. В период эпидемии в городе стало небезопасно принимать пациентов, которым экстренная помощь не требуется. Тем не менее людям с онкологическими заболеваниями по-прежнему требуется плановая медицинская помощь", – заявила вице-мэр по вопросам социального развития.

Ракова объяснила, что дополнительные мощности на базе НИИ имени Свержевского было решено оборудовать на фоне того, что крупные медицинские центры – в том числе федерального уровня – закрываются из-за коронавируса.

"Пациентам будет обеспечено пребывание в двух- трехместных палатах с полным соблюдением эпидемиологических норм", – подчеркнула заммэра.

Корпус для онкобольных находится на одной территории с городской онкологической больницей № 1. Всего речь идет о 100 дополнительных койках. Принимать пациентов тут начнут с 27 апреля, причем помощь окажут и больным с локализацией недуга.

В целях оказания дополнительной профильной помощи в Москве планируют проводить гормонотерапию на дому – услуга предназначена для пациентов с опухолями предстательной и молочной желез. К ним выезжает врач с медицинской сестрой и при отсутствии противопоказаний вводят необходимый препарат.

В начале апреля в Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом в Москве объяснили, что, несмотря на эпидемию, онкобольные будут получать всю необходимую помощь в полном объеме. При этом ряд контрольных осмотров отложен.

"Москва сегодня": как в столице лечат онкологию

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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