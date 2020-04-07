Первые тесты на коронавирус у пациентов центра Блохина оказались отрицательные

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Признаков заражения коронавирусной инфекцией у пациентов отделения химиотерапии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина нет, первые тесты на коронавирус показали отрицательные результаты, рассказали РИА Новости в пресс-службе центра.

На прошлой неделе стало известно, что у одной из сотрудниц онкоцентра обнаружили коронавирус. Прием граждан в медучреждение был приостановлен.

Шестерых пациентов, которые вступали в контакт с сотрудником, у которого выявили положительный тест, взяли под особый контроль.

Ранее НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова приостановил плановый прием и госпитализацию пациентов из-за работ по перепрофилированию больничных коек. Пациентов призвали следить за обновленной информацией на сайте.

В России за последние сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 1 154 человека. Всего в РФ зарегистрировано 7 497 случаев заражения.