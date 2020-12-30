Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась мечтой о ее выздоровлении

Фото: Пресс-служба фестиваля "Черешневый лес"/ТАСС

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что мечтает о выздоровлении мамы, сообщает "Газета.ру".

"Мечтаю, чтобы моя мамочка была здоровая и счастливая", – отметила девушка.

В октябре 2019 года близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы, не уточнив конкретный диагноз. При этом они подчеркнули, что сообщения СМИ о деталях ее состояния – выдумки.

Позднее директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров заявил, что разработанные институтом технологии борьбы с терминальными стадиями рака могли бы помочь Заворотнюк, косвенно указав на диагноз актрисы. По словам специалиста, наибольшие результаты заметны в работе с глиобластомой.