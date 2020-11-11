Заворотнюк начала выходить на прогулки – СМИ

Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk
Актриса Анастасия Заворотнюк начала выходить на прогулки по территории своего загородного дома в поселке Крекшино, сообщает Teleprogramma.pro.
Уточняется, что артистка гуляет исключительно за забором из-за опасений родственников, что кто-то может ее сфотографировать. Кроме того, в материале говорится, что при необходимости вывезти актрису в Москву машина подъезжает к дверям так, чтобы посторонние это не увидели.
Также сообщается, что семья Заворотнюк не принимает дома гостей, поскольку боится, что актриса может заразиться какими-либо вирусами.
В октябре прошлого года близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы. При этом они подчеркнули, что сообщения СМИ о деталях ее состояния – выдумки.
Ранее директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров заявил, что разработанные институтом технологии борьбы с терминальными стадиями рака могли бы помочь Анастасии Заворотнюк.
По словам специалиста, наибольшие результаты заметны в работе с глиобластомой. В значительном числе случаев больные переходят в стадию ремиссии и могут вести нормальный образ жизни. Продолжительность ее может продлеваться до трех лет.
Представитель Заворотнюк назвала подделкой справку о диагнозе актрисы
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