Семья Заворотнюк ответила на слухи о смерти актрисы

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Instagram-аккаунте, созданном в поддержку лежащей в больнице Анастасии Заворотнюк, опровергли очередные сообщения о смерти актрисы.
Родные Заворотнюк опубликовали скриншот переписки, где сообщается, что один из врачей клиники рассказал, что актриса якобы скончалась. В комментарии к публикации говорится, что эту переписку прислала одна знакомая журналистка, желающая Заворотнюк добра.
"Это все за гранью этики, здравого смысла и человечности. Да, люди так не поступают", – говорится в сообщении. Кроме того, авторы поста посоветовали тем, "кому скучно жить без "жареных фактов", заняться своими близкими и побеспокоиться об их здоровье.
"И главное – нет, это неправда! Всех неравнодушных снова благодарим за ваши молитвы и добрые слова!" – добавили в комментарии.
Близкие Заворотнюк также собираются передать скрин в клинику, на которую ссылается "осведомленный источник", чтобы выяснить, кто из ее персонала является автором этих информационных вбросов.
В октябре близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы. Они подчеркнули, что она действительно больна, однако сообщения СМИ о деталях ее состояния – выдумки. Родные актрисы не хотят выносить на всеобщее обозрение подробности болезни.
До этого представители Заворотнюк потребовали у общественности и СМИ позволить им спокойно и самостоятельно переживать тяжелые времена.
По данным СМИ, артистке диагностирована опухоль мозга последней стадии. Близкие Заворотнюк отказываются давать официальные комментарии. Из-за этого в последнее время поступает много противоречивой информации.
Заворотнюк родилась в Астрахани 3 апреля 1971 года. Известность актрисе принес сериал "Моя прекрасная няня". Она также снималась в кино и выходила на театральную сцену.
Семья Анастасии Заворотнюк попросила не спекулировать вокруг здоровья актрисы
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