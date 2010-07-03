Представители Заворотнюк ответили на слова Разина

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Близкие Анастасии Заворотнюк прокомментировали сообщение продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина об улучшении состояния артистки.
"Мы очень признательны Андрею Разину... за то, что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные "новости" вместо пугающих прогнозов и страшных "подробностей", – говорится в Instagram-аккаунте "Поддержка Анастасии Заворотнюк в Instagram".
Представители актрисы также выразили недоумение из-за того, что Разин ссылается на некий осведомленный источник.
Ранее Андрей Разин заявил, что "самые страшные прогнозы не сбываются" и актрисе стало лучше. Между тем именно он несколько месяцев назад говорил, что у актрисы диагностировали четвертую стадию рака мозга.
Разин сообщил об улучшении состояния Заворотнюк
Информация о болезни Заворотнюк появилась в сентябре. Она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Актрису госпитализировали сразу после того, как она вернулась из Европы, и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Налоговая намерена взыскать с Анастасии Заворотнюк долги – более 24 тысяч рублей. Эту сумму в ФНС планируют вернуть через суд со счетов актрисы. Заворотнюк не оплатила налог на имущество, среди которого есть и квартира в центре Москвы.
Представители Заворотнюк потребовали у общественности и СМИ позволить им спокойно и самостоятельно переживать тяжелые времена.
Заворотнюк родилась в Астрахани 3 апреля 1971 года. Известность актрисе принес сериал "Моя прекрасная няня". Она также снималась в кино и выходила на театральную сцену.
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