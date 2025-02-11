Сын Сергея Белоголовцева заявил, что артист чувствует себя прекрасно

11 февраля, 14:07Шоу-бизнес
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Российский телеведущий и актер Сергей Белоголовцев чувствует себя отлично, сообщает телеканал "360" со ссылкой на сына артиста Александра.
"Прекрасно себя чувствует, не переживайте", – отметил он, говоря о самочувствии Белоголовцева.
При этом Александр отказался комментировать возможную отмену участия актера в спектаклях по состоянию здоровья.
Ранее представитель Белоголовцева рассказал, что тот не сможет принять участие в ближайших спектаклях, так как его состояние здоровье не позволяет ему. В частности, актер не появится в спектакле "Одноклассники в контакте" в Фольклорном центре "Москва" 14 февраля.
По информации некоторых телеграм-каналов, у телеведущего слабость, "непослушность" тела и паралич левой руки и ноги. Передвигаться мужчине помогают родственники, так как из-за пережитого инсульта артист прикован к инвалидной коляске.