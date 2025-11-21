В РФ выступили против членства Диброва в Академии телевидения

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" (ФПБК) Виталий Бородин в своем телеграм-канале потребовал исключить советского и российского ведущего Дмитрия Диброва из состава членов Академии российского телевидения.

Бородин объяснил, что выступает против членства Диброва в Академии телевидения после того, как в Сети стала распространяться запись с речью, которая похожа на произношение телеведущего. В аудиосообщении мужчина якобы приветствует цветные революции и выражает надежду, что одна из них пройдет в Ростове-на-Дону.

По мнению главы ФПБК, подобные Диброву люди не должны иметь званий в России. Он также сравнил поведение телеведущего с действиями актера Алексея Панина (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов в России).

"У нас был извращенец Панин, который бегал по улице голым и не скрывал свои наклонности. Слава богу, убежал из страны, и больше его не увидим", – заключил Бородин.

В начале ноября Диброва уличили в участии в секс-вечеринке в Москве. СМИ засняли, как похожий на телеведущего мужчина выходил из машины вместе с актрисой Ириной Спиридоновой. У человека на записи была расстегнута ширинка и видны гениталии.

Дибров прокомментировал это видео, заявив, что просто забыл застегнуть ширинку. По его словам, на тот момент он не находился в публичном пространстве, а пересаживался в автомобиль и помогал незнакомке выйти из машины.

Телеведущий также рассказал, что этими кадрами его шантажировали неизвестные, вымогая деньги за то, чтобы не публиковать запись в Сети. Однако Дибров отказался платить.

