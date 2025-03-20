Variety: экс-звукорежиссера Эминема обвинили в краже неизданных треков рэпера

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Бывший звукорежиссер рэпера Эминема Джозеф Стрэндж обвиняется в краже и продаже неизданных треков исполнителя. Об этом пишет Variety со ссылкой на обвинительное заключение.

По данным издания, Стрэндж был звукорежиссером Эминема с 2007 по 2021 год. Мужчина работал в студии звукозаписи в Мичигане и имел доступ к трекам. В январе они появились в Сети, после чего обнаружившие утечку сотрудники студии обратились в ФБР.

Один из покупателей рассказал сотрудникам ведомства, что заплатил Стренджу 50 тысяч долларов за несколько треков. При этом экс-звукорежиссер заявлял, что у него есть более 300 треков и рукописные тексты к ним.

В результате Стрэнджу были предъявлены обвинения в нарушении авторских прав и межгосударственной перевозке краденого. В его доме прошли обыски, в ходе которых были изъяты жесткие диски с копиями неизданных треков. Как уточняется в материалах дела, 25 песен, записанных с 1999 по 2018 год, попали в Сеть без согласия рэпера. Менеджер Эминема Джон Фишер подтвердил, что подозреваемый не имел права владеть файлами.

В случае если Стрэндж будет признан виновным в нарушении авторских прав, ему грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере до 250 тысяч долларов. Также ему грозит до 10 лет лишения свободы в случае обвинения в межгосударственной перевозке краденого.

В октябре 2024 года Эминем в клипе к треку Temporary сообщил, что станет дедушкой. Видео содержит архивные материалы, которые показывают взросление дочери музыканта Хейли Джейд Скотт. В один из моментов видно, как девушка дарит отцу футболку с надписью "Дедуля № 1" и показывает ему снимок УЗИ.