Актер Олег Басилашвили рассказал о своем состоянии

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Актер Олег Басилашвили в разговоре с Москвой 24 призвал поклонников перестать волноваться за его здоровье.

Ранее в СМИ распространилась информация, что у 87-летнего актера обнаружили коронавирус. По данным РЕН ТВ, артист лечится дома. В начале января 2021 года также сообщалось, что его госпитализировали с коронавирусом в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала директор Большого драматического театра Татьяна Архипова.





Олег Басилашвили актер Я, видимо, являюсь носителем. Никаких симптомов, ничего этого нет. Так что успокойтесь.

Ранее стало известно, что народного артиста РСФСР Леонида Куравлева госпитализировали в больницу в Коммунарке. По данным сына актера, врачи лечат его от пневмонии. При этом тест на коронавирус у Куравлева дал отрицательный результат.