Музыкант Петар Мартич обжаловал решение о выдворении из РФ

Фото: телеграм-канал "Петар Мартич в наушниках"

Сербский музыкант Петар Мартич направил жалобу на приговор суда о его выдворении из России за пропаганду наркотиков. Об этом ТАСС заявили в Никулинском суде Москвы.

В суде заявили, что апелляцию музыканта изучат в Мосгорсуде. Однако при этом не уточняется, когда состоится заседание по данной жалобе.

Мартича признали виновным в пропаганде наркотических средств в его песне "Насекомое", 10 января. По результатам экспертизы, в тексте песни усматриваются признаки положительного отношения к наркопотреблению. Кроме того, суд оштрафовал музыканта на 20 тысяч рублей.

В связи с этим Никулинский районный суд Москвы принял решение о выдворении Мартича из России. При этом суд не стал задерживать музыканта и разрешил ему самостоятельно покинуть РФ.