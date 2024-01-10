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10 января, 14:01

Шоу-бизнес

Суд выдворил сербского музыканта Мартича из России за пропаганду наркотиков

Фото: vk.com/petarmartic

Никулинский районный суд Москвы постановил выдворить сербского вокалиста группы "Пасош" Петара Мартича из России, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Кроме того, ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Музыканта признали виновным в пропаганде наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Ранее за пропаганду наркотиков оштрафовали рэпера Scally Milano (Даниила Дмитриева). Пропаганду употребления запрещенных веществ увидели в двух песнях артиста. Сумма штрафа составила десять тысяч рублей.

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