Суд выдворил сербского музыканта Мартича из России за пропаганду наркотиков

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Никулинский районный суд Москвы постановил выдворить сербского вокалиста группы "Пасош" Петара Мартича из России, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Кроме того, ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Музыканта признали виновным в пропаганде наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Ранее за пропаганду наркотиков оштрафовали рэпера Scally Milano (Даниила Дмитриева). Пропаганду употребления запрещенных веществ увидели в двух песнях артиста. Сумма штрафа составила десять тысяч рублей.