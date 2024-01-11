Суд выдворил сербского музыканта Мартича из РФ за песню "Насекомое"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/dr_martic

Никулинский районный суд Москвы выдворил сербского музыканта Петара Мартича из России за пропаганду наркотиков в его песне "Насекомое". Об этом сообщает ТАСС.

"По результатам проведенной ЭКЦ ГУ МВД России лингвистической экспертизы установлено следующее: в тексте, зафиксированном в файле "прыгай киска Насекомое.mp3", идет речь о наркотических средствах, психотропных веществах, их употреблении. Имеются высказывания, в которых вербализовано действие – "курить", – говорится в документе суда.

Отмечается, что в тексте песни также усматриваются признаки положительного отношения к наркопотреблению. При этом суд не стал задерживать музыканта и разрешил ему самостоятельно покинуть РФ.

Мартича признали виновным в пропаганде наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 10 января. Кроме того, суд оштрафовал музыканта на 20 тысяч рублей.

До этого Невский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 10 тысяч рублей рэпера Scally Milano (Даниила Дмитриева) за пропаганду наркотиков. Ее увидели в двух композициях музыканта.