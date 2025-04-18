Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля, 13:29

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

AP: актеру Хейли Осменту предъявили обвинения после задержания в Калифорнии

Актеру из "Шестого чувства" Осменту предъявили обвинения после задержания – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Willy Sanjuan

Американскому актеру Хейли Джоэлу Осменту, известному по роли в фильме "Шестое чувство", предъявили обвинения после его задержания на лыжном курорте в Калифорнии, передает Associated Press.

Обвинительное решение вынесла окружная прокуратура округа Моно, уточняется в материале.

О его задержании стало известно 17 апреля. Причиной стало нахождение Осмента в общественном месте в нетрезвом виде, а также хранение запрещенных веществ.

При обыске найденное вещество неизвестного происхождения было изъято и передано в лабораторию для проведения исследования. Несмотря на это, правоохранители освободили актера вскоре после задержания.

СМИ писали, что это не первый инцидент с участием Осмента. Например, ранее его уже арестовывали за правонарушение, связанное с употреблением спиртных напитков.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика