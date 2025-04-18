AP: актеру Хейли Осменту предъявили обвинения после задержания в Калифорнии

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Американскому актеру Хейли Джоэлу Осменту, известному по роли в фильме "Шестое чувство", предъявили обвинения после его задержания на лыжном курорте в Калифорнии, передает Associated Press.

Обвинительное решение вынесла окружная прокуратура округа Моно, уточняется в материале.

О его задержании стало известно 17 апреля. Причиной стало нахождение Осмента в общественном месте в нетрезвом виде, а также хранение запрещенных веществ.

При обыске найденное вещество неизвестного происхождения было изъято и передано в лабораторию для проведения исследования. Несмотря на это, правоохранители освободили актера вскоре после задержания.

СМИ писали, что это не первый инцидент с участием Осмента. Например, ранее его уже арестовывали за правонарушение, связанное с употреблением спиртных напитков.