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18 апреля, 17:33

Шоу-бизнес

ЕСПЧ отклонил жалобу Филиппа Киркорова на запрет въезда в Литву

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу российского певца Филиппа Киркорова на запрет въезда в Литву, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз суда.

Причиной отказа стала поддержка Киркоровым действий России в Крыму, а также то, что артист называл себя "представителем Владимира Путина на сцене".

Департамент миграции при МВД Литвы внес Филиппа Киркорова в список нежелательных в стране лиц в 2021 году. Запрет длится пять лет. Мотивом данного решения назвали неприемлемость позиции певца в отношении присоединения Крыма к РФ.

В июле того же года Киркоров обжаловал решение Вильнюсского окружного административного суда. Как тогда заявил юрист Александр Добровинский, представляющий интересы музыканта, речь идет о недопустимом смешении культуры и политики.

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