Лолита рассказала, что ей повысили пенсию до 27 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Советская и российская певица Лолита Милявская рассказала, что ее пенсия выросла до 27 тысяч рублей. Этим исполнительница поделилась в своем телеграм-канале.

"Мне в этом месяце повысили пенсию. Она теперь 27 тысяч рублей, а было что-то типа 23 тысяч 800 рублей. Квартплата у меня выходит 24 тысячи – значит, у меня остается 3 тысячи. Это если я не болею", – отметила певица.

Лолита выложила видео, в котором она в магазине оценивает возможность приобрести продукты на оставшиеся деньги. В итоге артистка пришла к выводу, что сможет купить колбасу, яйца и кукурузные хлопья. При этом, по мнению певицы, ей придется пить воду из-под крана в целях экономии и кушать только пять дней.

Ранее Лолита призналась, что ничего не заработает с концерта в Красноярске. Это связано со срывом других выступлений. Тем не менее исполнительница заверила, что выступает с удовольствием и уважением к слушателям. Она рассказала, что ее концерт в Томске отменили по желанию директора площадки.