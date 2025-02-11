Лолита пригласила депутата Пензину на свой концерт в Красноярске после оскорблений

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица Лолита Милявская пригласила депутата Законодательного собрания Красноярского края Елену Пензину на свой концерт, запланированный в Красноярске. Артистка обратилась к ней в своем телеграм-канале.

В конце января 2024 года Милявская отреагировала на попытку Пензиной отменить ее концерт в Красноярске, заявив, что такой подход является самым простым путем к известности. Певица также не стала исключать, что депутат подвержена комплексу Герострата.

Комментируя слова певицы, Пензина заявила, что не ожидала реакции звезды. Она также отметила, что подобные заявления Лолиты свидетельствуют о том, что ей удалось ударить "в правильное место". Кроме того, Пензина поделилась мнением, что та "застряла в возрасте от 1,5 до 3,5 лет".

По словам певицы, у депутата еще есть время, чтобы "собраться и составить собственное мнение" о ее творчестве. Артистка также пообещала, что выделит Пензиной лучшие места, и выразила уверенность в том, что жители Красноярска будут рады посетить выступление вместе с чиновницей.

"Давайте пообщаемся. Хотите, я вам даже микрофон предоставлю со сцены. И выскажете все претензии ко мне лично. А то, что так вот там <...> ходить. Вы же интересная девушка. Даже без фотошопа вы интересная, поэтому приходите. Буду рада искренне", – подчеркнула артистка.

В ответ на это Пензина указала, что "по-женски" будет игнорировать как саму певицу, так и ее концерт.

Ранее Милявская заявила, что отправится на гастроли в Томск и Красноярск. При этом она подчеркнула, что ничего не заработает с этих концертов из-за срыва других выступлений. Певица пояснила, что затраты обычно распределяются на весь тур и включают в себя перевозку светового и звукового оборудования, зарплаты сотрудников, рекламу и многое другое.

Однако позднее стало известно, что концерт певицы Лолиты в Томске отменили. По ее словам, это произошло по желанию директора площадки, который не захотел видеть певицу.