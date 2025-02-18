Super.ru: актер Шаракоис ищет девушку в Англии через приложение для знакомств

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Российский актер Дмитрий Шаракоис, который получил известность после роли Бориса Левина в сериале "Интерны", ищет девушку через приложение для знакомств, сообщает Super.ru.

В соцсети Threads (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) одна из пользователей рассказала, что наткнулась на профиль артиста в дейтинг-приложении. Она написала ему сообщение с текстом: "Ищешь Любовь Михайловну" (экранная возлюбленная Левина из "Интернов". – Прим. ред.) после чего была заблокирована Шаракоисом.

Как передает издание, актер также пытается найти вторую половину через соцсеть TikTok. Он публикует видеоролики, в которых призывает заинтересованных в отношениях с ним девушек писать в личные сообщения.

Журналисты отмечают, что в данный момент Шаракоис живет в Лондоне, где подрабатывает официантом и строителем, он завершил свою актерскую карьеру.

Ранее певец, актер и экс-солист группы "Чай вдвоем" Денис Клявер решил во второй раз жениться на своей супруге Ирине. По его словам, в 2025 году их свадьбе будет 15 лет, поэтому они захотели "обновить ощущения".

Так он прокомментировал опубликованную в соцсетях фотографию, на которой он стоит на колене и преподносит жене кольцо.