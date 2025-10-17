Психолог Самбурский объяснил высказывание Юрия Лозы о захвате власти женщинами

Фото: ТАСС/Евгений Стукалин

Певец Юрий Лоза выразил мнение о том, что женщины сегодня захватили власть, по причине того, что вырос в культуре, в которой именно мужчина почти всегда был лидером, объяснил в беседе с Москвой 24 клинический и бизнес-психолог Станислав Самбурский.

"Монополия конкретного пола на работу ушла в прошлое. Для мужчин такого возраста это воспринимается как сдвиг нормы, когнитивный диссонанс ролей. Старые ментальные схемы не совпадают с тем, что происходит сейчас. Что делать в этой ситуации? Понять, что мир стал другим, это надо признать как факт. Это не катастрофа, а просто взросление цивилизации", – сказал эксперт.

Психолог отметил, что женщины во власти используют диалогический стиль общения, а не авторитарный. Это означает меньшее количество приказов и иерархии, но больше обсуждений и синергии, что усиливает эффективность команды и снижает конфликты.

В случае если начальник-женщина вызывает дискомфорт, нужно перенести фокус на компетенции и оценивать руководителя по результатам, а не по его полу, посоветовал Самбурский.

"Если коммуникация с руководителем вызывает напряжение, лучше обсудить формат взаимодействия профессионально, но не выходить в эмоции. Например, сократить количество встреч, если это возможно, или выстроить конкретный план диалога", – заключил он.

Ранее Лоза заявил, что женщины оккупировали все виды спорта и другие структуры, которые раньше были мужскими. По его словам, из-за этого называть мир "заточенным исключительно под мужчин" уже вряд ли объективно.

