Представитель Канье Уэста опроверг смену имени рэпера

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Представитель рэпера Канье Уэста опроверг вторую смену имени у исполнителя, сообщает Page Six.

В окружении артиста также заявили, что ошибка возникла из-за деловой документации. В онлайн-форме требовалось указать имя и фамилию, из-за чего и появился Ye Ye. На самом деле, никакого Ye Ye не существует.

В октябре 2021 год суд Лос-Анжелеса разрешил артисту сменить имя на Ye. 10 июня этого года появилась информация, что рэпер решил снова сменить имя. Отмечалось, что финансовый директор Уэста Хуссейн Лалайни подал документы музыканта под именем Ye Ye.

В феврале в соцсетях музыканта появились резонансные сообщения. В некоторых из них он заявлял, что является нацистом и признавался в симпатии к Адольфу Гитлеру. Чуть позже рэпер написал, что после размышлений осознал, что не разделяет данную идеологию.