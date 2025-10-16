Телеведущая Ирена Понарошку рассказала, что она "фанат развода"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Телеведущая Ирена Понарошку, которая развелась с диджеем Александром Листом после 10 лет брака, назвала себя "фанатом развода". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на соцсети ведущей.

Понарошку отметила, что порой замечает такие положительные изменения в людях после развода, что удивляется, почему они не разошлись раньше.

"С другой стороны, я за то, чтобы сделать сначала все, починить что только возможно, сходить ко всем специалистам и попробовать сохранить брак", – добавила она.

По ее словам, если терапия не поможет и один из партнеров не захочет меняться, тогда лучше будет развестись.

Ранее стало известно, что блогер и модель Оксана Самойлова подала иск на развод с рэп-исполнителем Джиганом (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштеин. – Прим. ред.) после 13 лет брака. Заявление было подано в суд 6 октября. Продюсер Сергей Дворцов предположил, что Самойлова устала терпеть поведение мужа, который "превратился в какого-то скандального мужика".

