Экс-участник "Дома-2" Александр Фаломин опроверг сообщения о своей коме

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Бывший участник телепроекта "Дом-2", бодибилдер Александр Фаломин опроверг сообщения о своей коме из-за передозировки запрещенными веществами. Спортсмен заявил, что с ним все в порядке.

"Слава богу, все хорошо", – цитирует Фомина "Газета.ру".

По информации СМИ, бывший участник телепроекта впал в кому 14 февраля. В телеграм-каналах сообщалось, что скорая помощь подобрала его на улице в районе Солнцево. В больнице спортсмена подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Как утверждалось, врачи диагностировали у Фомина сильную передозировку веществами.

Летом 2022 года тело звезды "Дома-2" Анастасии Кочервей обнаружили в одной из рек Санкт-Петербурга. Подруга погибшей рассказала, что у девушки могли быть проблемы в Москве. Она рассказала, что получила звонок от общей знакомой, которая сообщила о пропаже Кочервей и обнаружении тела.

Спустя несколько дней подруга девушки Олеся Малибу (Кожевникова) сообщила о задержании подозреваемого в убийстве Кочервей. Как она отметила, адвокаты говорят, что задержанному избежать наказания не получится. При этом в Следственном комитете информацию о задержании подозреваемого не подтвердили.

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