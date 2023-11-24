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24 ноября, 17:16

Шоу-бизнес

Экс-участница "Дома-2" Пинчук потеряла 5 млн рублей, отдав их "инвесторам" – СМИ

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/pinchuk_official

Бывшая участница телешоу "Дом-2" Ирина Пинчук заявила, что у нее похитили 5 миллионов рублей, обещая прибыль от инвестиций. Она обратилась в полицию, проводится проверка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным собеседника агентства, год назад женщине предложили инвестировать деньги в проект и обещали прибыль в размере 20%. Пинчук согласилась и передала инициаторам средства.

Отмечается, что спустя указанное время женщина не получила дивиденды, вложенные 5 миллионов ей также не вернули. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, устанавливаются причастные к инциденту лица.

Ранее стало известно, что житель Москвы обратился в полицию из-за "денежных махинаций" актера Павла Деревянко и его партнера Григория Мулузяна. Они якобы не выполнили обязательства по заключенному с ним контракту.

Москвич заявил, что с сентября 2022 по май 2023 года он заключил с ними три договора займа на общую сумму более миллиона рублей. По его словам, сроки возврата истекли, однако обязательства не выполнены и средства не возвращены.

На этом фоне полиция в Москве начала проверку. Агент Деревянко Елена Галанова ситуацию комментировать отказалась.

Российского актера Павла Деревянко обвинили в криптомошенничестве

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