Дочь вокалиста Oasis Лиама Галлахера объявила о беременности

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Molly

Молли Муриш, дочь вокалиста британской рок-группы Oasis Лиама Галлахера, объявила о своей беременности. Фотографии с округлившимся животом она опубликовала в Instagram (владелец – компания Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Сезон набора мышечной массы", – подписала снимки Муриш.

Ранее стало известно, что певица Рианна беременна третьим ребенком. Она раскрыла свое положение на благотворительном балу Met Gala, на котором артистка появилась в наряде, демонстрирующем ее округлившийся живот.

При этом слухи о беременности певица спровоцировала еще в марте. В СМИ появились фотографии Рианны из Барбадоса. На них артистка была одета в свободную одежду, при этом обвязав живот флагом родной страны.