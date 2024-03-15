Концерты группы "Слот" отменили в семи городах России

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Весенние и летние концерты рок-группы "Слот" отменили в семи городах России, сообщает телеканал "360".

В частности, концерты не пройдут 4 марта в Калуге, 29 марта в Петрозаводске, 31 марта в Мурманске, 26 апреля в Калининграде, 12 мая в Архангельске, 1 июня в Ярославле и 2 июня в Иванове.

По словам музыкантов, вернуть билеты можно по месту приобретения.

Ранее российская певица Zivert (Юлия Зиверт) призналась, что вынуждена временно уйти со сцены из-за проблем со здоровьем. По ее словам, все запланированные концерты будут отменены, поскольку врачи категорически запретили певице физические нагрузки.

До этого по техническим причинам был отменен запланированный на 18 февраля концерт певицы Веры Брежневой в Бишкеке. Его должны были провести в клубе Suzie Wong.

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