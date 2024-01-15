Активист подал иск к комику Руслану Белому на 15 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Руслан Белый" (Руслан Белый признан в РФ иноагентом)

Православный активист Александр Морозов подал иск к комику Руслану Белому (признан иноагентом в РФ) на 15 миллионов рублей за пропаганду асоциального поведения и оскорбление русскоязычного населения, а также потребовал заблокировать его видео. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам истца, в качестве ответчика также привлечены Google LLC и "ВКонтакте". В поданном в суд документе указано, что поводом для обращения стали опубликованные на YouTube и в соцсети "ВКонтакте" видео с концертами Белого. Активист заявил, что ответчики пропагандируют асоциальное поведение в Сети, которое выражается в неприличной форме и нецензурной брани. Это, со слов Морозова, оскорбляет его достоинство и деловую репутацию русскоязычных людей.

Активист просит суд взыскать с ответчиков 15 миллионов рублей, заблокировать YouTube-канал и страницу комика в соцсети и признать его видео запрещенными к распространению в стране.

Отмечается, что иск был подан в Пресненский суд столицы, а потом передан в Хорошёвский районный суд по подсудности. Однако, по данным картотеки суда, документ еще не зарегистрирован.

Ранее комик обжаловал свой статус иноагента в Замоскворецком суде Москвы. Иск был зарегистрирован, однако в судебной инстанции не уточнили, когда по нему пройдет заседание.

1 сентября 2023 года Белого внесли в реестр иноагентов. Тогда уточнялось, что он выступал против СВО и формировал негативный образ Вооруженных сил России.