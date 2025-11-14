Эмир Кустурица раскритиковал Анджелину Джоли за поездку на Украину

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Режиссер Эмир Кустурица назвал актрису Анджелину Джоли пропагандисткой, раскритиковав ее поездку на Украину.

"Мне надо приехать в Донбасс, но я не звезда. <…> Анджелина Джоли как специалист – пропагандист, (а, значит, она. – Прим. ред.) – не специалист", – приводит слова режиссера ТАСС.

Кустурица также считает примером неудачной пропаганды фильм Джоли о войне в Боснии и Герцеговине "В краю крови и меда". При этом он добавил, что хорошая пропаганда была в советских фильмах. Кроме того, он подчеркнул, что не воспринимает Джоли как режиссера.

Ранее поездку Джоли раскритиковал основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Он подчеркнул, что перед тем, как оказывать поддержку какой-либо стороне конфликта, нужно разобраться "в его сути". Уотерс также посоветовал актрисе изучить историю Украины.

О приезде Джоли в подконтрольный Киеву Херсон стало известно 5 ноября. Сообщалось, что при въезде в Южноукраинск сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали одного из сопровождавших актрисы.

Выяснилось, что водитель оказался тренером по боевому самбо из Елизаветграда (украинское название – Кропивницкий. – Прим. ред.). Со слов брата мужчины, он был в составе сопровождения в статусе волонтера.

В то же время сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич предложил актрисе посетить новые регионы России. Глава крымского парламента Владимир Константинов, в свою очередь, призвал Джоли посетить мемориал "Аллея ангелов" в Донецке.