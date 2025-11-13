Фото: ТАСС/ZUMA/Michele Nucci

Поездка актрисы Анджелины Джоли на Украину говорит о ее "абсолютном невежестве", заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с РИА Новости.

Он указал на то, что перед тем, как оказывать поддержку какой-либо стороне конфликта, нужно разобраться "в его сути". Кроме того, Уотерс посоветовал изучить историю Украины, ознакомившись не только с теми источниками, с которыми совпадает позиция, но и с теми, которые отражают противоположную точку зрения.

Например, с его слов, можно вспомнить, как госсекретарь США Джеймс Бейкер говорил президенту СССР Михаилу Горбачеву, что НАТО не расширится "ни на дюйм на восток", но это обещание не было сдержано.

Музыкант подчеркнул, что Джоли никогда не слышала о Бейкере. Помимо этого, он назвал "темными" и "невежественными" актера Шона Пенна, вокалиста группы U2 Боно и второго основателя группы Pink Floyd Дэвида Гилмора.

"Они совершенно ничего не знают о ситуации и верят пропаганде", – заключил Уотерс.

О приезде Джоли в подконтрольный Киеву Херсон стало известно 5 ноября. Сообщалось, что при въезде в Южноукраинск сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали одного из сопровождавших актрисы. Им оказался офицер запаса, у которого не было оснований для отсрочки.

Позже выяснилось, что водитель оказался тренером по боевому самбо из Елизаветграда (украинское название – Кропивницкий. – Прим. ред.). Со слов брата мужчины, он не был охранником, а был в составе сопровождения в статусе волонтера.

В то же время сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич предложил актрисе посетить новые регионы России. По его словам, если бы Джоли была интересна правда, то она бы приехала к детям Донбасса и Новороссии куда раньше. Глава крымского парламента Владимир Константинов, в свою очередь, призвал актрису посетить мемориал "Аллея ангелов" в Донецке.

