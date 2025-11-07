Фото: AP/Andrew Medichini

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал голливудскую актрису Анджелину Джоли посетить мемориал "Аллея ангелов" в Донецке.

Аллея была возведена в память о погибших детях от вооруженной агрессии Украины.

"Если бы Джоли подумала о реальном милосердии, то поехала бы на Донбасс, на "Аллею ангелов". Ведь пока на Западе упражнялись с Минскими соглашениями, здесь от рук украинских нацистов погибали дети", – приводит слова Константинова РИА Новости.

По его словам, посещение Джоли Донбасса вызвало бы у многих уважение.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич также предложил актрисе посетить новые регионы России. По его словам, если бы Джоли была интересна правда, то она бы приехала к детям Донбасса и Новороссии куда раньше.

О приезде Джоли в подконтрольный Киеву Херсон стало известно 5 ноября. Сообщалось, что при въезде в Южноукраинск сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали одного из сопровождавших актрисы. Им оказался офицер запаса, у которого не было оснований для отсрочки.

Спустя время выяснилось, что задержанный водитель оказался тренером по боевому самбо из Елизаветграда (украинское название – Кропивницкий. – Прим. ред.). Со слов брата мужчины, он не был охранником, а был в составе сопровождения в статусе волонтера.