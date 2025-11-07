07 ноября, 10:37Политика
В Крыму призвали Анджелину Джоли посетить "Аллею ангелов" в Донецке
Фото: AP/Andrew Medichini
Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал голливудскую актрису Анджелину Джоли посетить мемориал "Аллея ангелов" в Донецке.
Аллея была возведена в память о погибших детях от вооруженной агрессии Украины.
"Если бы Джоли подумала о реальном милосердии, то поехала бы на Донбасс, на "Аллею ангелов". Ведь пока на Западе упражнялись с Минскими соглашениями, здесь от рук украинских нацистов погибали дети", – приводит слова Константинова РИА Новости.
По его словам, посещение Джоли Донбасса вызвало бы у многих уважение.
Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич также предложил актрисе посетить новые регионы России. По его словам, если бы Джоли была интересна правда, то она бы приехала к детям Донбасса и Новороссии куда раньше.
О приезде Джоли в подконтрольный Киеву Херсон стало известно 5 ноября. Сообщалось, что при въезде в Южноукраинск сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали одного из сопровождавших актрисы. Им оказался офицер запаса, у которого не было оснований для отсрочки.
Спустя время выяснилось, что задержанный водитель оказался тренером по боевому самбо из Елизаветграда (украинское название – Кропивницкий. – Прим. ред.). Со слов брата мужчины, он не был охранником, а был в составе сопровождения в статусе волонтера.