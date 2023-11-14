Глава ФПБК попросил Генпрокуратуру проверить блогера Руки-Базуки

Фото: vk.com/rukibazuki_official

Блогера Кирилла Терешина (известного как Руки-Базуки) необходимо проверить на пропаганду наркотиков и ЛГБТ, а также на финансовые махинации, заявил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Соответствующее обращение он направил в Генеральную прокуратуру РФ. Об этом пишет RT.

В письме Бородин сослался на ролик блогера, который был опубликован на стриминговом сервисе Twitch. В кадре виден Терешин и две девушки, которые целуются.

Кроме того, глава ФПБК обратил внимание, что во время эфира блогер рассуждал на тему наркотиков и признался, что организует вывод денег за границу.

Ранее руководитель общественной организации "Армия защитников Отечества" Иван Отраковский обратился в СК РФ с просьбой проверить блогеров Андрея Петрова и Игоря Синяка на пропаганду нетрадиционных ценностей.

Позднее Тверской суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей Синяка за пропаганду ЛГБТ.



В Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова