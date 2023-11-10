Активисты потребовали лишить певицу Наталию Орейро гражданства России

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Необходимо лишить гражданства РФ уругвайскую певицу и актрису Наталию Орейро из-за выступления на параде гордости ЛГБТ в Буэнос-Айресе. С таким заявлением выступила новосибирская правозащитная организация "Радетель", направив обращение генпрокурору Игорю Краснову. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам одного из участников организации и автора этого предложения Ивана Квасницкого, Орейро уже давно занимается пропагандой нетрадиционных ценностей, чем нарушает российский закон. Как он утверждает, его до последнего момента не интересовало творчество певицы, однако после ее концерта в Аргентине решил поподробнее изучить информацию об артистке и заметил, что такое происходит уже не в первый раз.

"В 2016 году на концерте в Москве она со сцены продемонстрировала флаг, пропагандирующий нетрадиционные отношения. В 2018 году была на передаче "Русского радио", куда пришла в свитере с эмблемой нетрадиционных отношений", – напомнил общественник.

В связи с этим Квасницкий выразил надежду на то, что власти прислушаются к аргументам и сделают выводы из этой ситуации. В заявлении "Радетеля" на сайте Новосибирского координационного совета сказано, что певицу необходимо еще привлечь к административной ответственности за пропаганду ЛГБТ.

25 октября 2021 года Владимир Путин присвоил российское гражданство Орейро и ее сыну. Российский паспорт они получили на церемонии в посольстве 10 ноября того же года. Документ вручил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Орейро прочла присягу на русском и испанском языках. До этого в программе "Вечерний Ургант" артистка в шутку признавалась, что хотела бы стать гражданкой России. Тогда Иван Ургант назвал певицу самой русской среди иностранок.

Наталия Орейро получила российский паспорт