Page Six: дом Бена Аффлека посетили агенты ФБР

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Агенты ФБР приехали к голливудскому актеру Бену Аффлеку домой в Брентвуде (штат Калифорния). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Page Six.

Это произошло 12 января. По данным издания, оперативники заходили к жителям района Пасифик-Палисейдс по причине "несанкционированной активности дронов". Агенты ФБР хотели выяснить, были ли у Аффлека записи с камер видеонаблюдения, на которых могло быть зафиксировано повреждение частным БПЛА пожарного самолета.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. С того момента стало известно о гибели 24 человек. По последним данным, площадь пожаров в Лос-Анджелесе превысила территорию Лихтенштейна.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявлял, что лесные пожары в штате могут стать крупнейшим бедствием в истории США, если их рассматривать с точки зрения объема нанесенного ущерба и связанных с ним расходов.

