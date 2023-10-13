На шеф-повара Ивлева подали в суд после фестиваля в Екатеринбурге

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Компания Graffin-event подала в суд на шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева, который якобы недоплатил ей за организацию гастрономического фестиваля "Да, шеф!", проводимого в Екатеринбурге. Об этом сообщает Life.ru.

Мероприятие состоялось в июле, в его рамках ресторатор с командой установили рекорд РФ и приготовили рулет из ветчины и сыра весом в 41 килограмм. Он вошел в Книгу рекордов РФ.

Компания отметила, что Ивлев недоплатил ей 664 тысячи рублей. Кроме того, компания "Русагро" также добавила, что шеф-повар якобы не оплатил майонез.

Сам телеведущий не прокомментировал данную информацию.

До этого Ивлев решил запустить свой бренд посуды на фоне дефицита магазинов с домашней кухонной утварью. Аналитики подчеркивали, что тормозить развитие проекта Ивлева в регионах будет расширение онлайн-продаж, поскольку инвестиции в одну точку могут в среднем составить около 10 миллионов рублей. Но скорость развития в регионах будет также зависеть от правильной логистики и ценовой политики бренда, так как в регионах более чувствительны к высоким ценам.

Ранее в июле прошел фестиваль "Вкусы России", организованный Минсельхозом РФ совместно с правительством Москвы. Для всех посетителей на мероприятии работали 26 площадок в разных районах города, на которых они попробовали различные блюда, приобрели товары, представленные производителями из более чем 70 регионов страны, посетили мастер-классы художников, ремесленников и шеф-поваров.

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