Актриса Ольга Дибцева рассказала о лечении послеродовой депрессии у психиатра

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Актриса Ольга Дибцева, известная по роли в фильме "Холоп", рассказала, что лечила у психиатра депрессию, начавшуюся после вторых родов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на социальные сети артистки.

"Ну какая я молодец. У меня не только 100 ролей в кино, но и эти две девочки. Это мне стоило два раза набрать и сбросить по 30 килограммов", – поделилась Дибцева.

Она подчеркнула, что самую большую ценность в жизни для нее всегда представляли дети и семья.

