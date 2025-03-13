Продюсер Рудченко заявил об увеличении певицей Натали суммы гонорара за концерты

Фото: ТАСС/Елизавета Клементьева

Советская и российская эстрадная певица Натали увеличила размер своего гонорара за выступления. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на заявление продюсера Павла Рудченко.

Он рассказал, что до этого Натали уменьшала сумму, которую требовала за свои концерты, чтобы ее чаще приглашали на мероприятия. Теперь же, по словам продюсера, спрос вырос и на этом фоне исполнительница приняла решение увеличить размер гонорара.

Рудченко также обратил внимание, что после смерти мужа у Натали произошел творческий подъем, поэтому он не исключил возможность появления новых материалов от артистки.

Супруг Натали, продюсер Александр Рудин, умер от последствий ковида в июле 2023 года. Примерно через год после произошедшего певица заявила о выходе первой песни. Она рассказала, что решилась на возвращение к творчеству, когда получила "послание" от мужа.

