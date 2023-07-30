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13:11

Шоу-бизнес

Умер муж певицы Натали продюсер Александр Рудин

Фото: instagram.com (признана экстремистской на территории РФ)/natali_star74

Умер муж российской эстрадной певицы Натали (Натальи Рудиной) музыкальный продюсер Александр Рудин в возрасте 53 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова исполнительницы.

"Сегодня он ушел из жизни от последствий ковида. Два года боролись и не доборолись", – сказала Натали.

Супруги прожили в браке 32 года. У пары родились трое сыновей.

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