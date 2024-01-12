Актера Кибалюка из сериала "Склифосовский" задержали в Москве с наркотиками – СМИ

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/bogdan_kibalyuk

Сотрудники правоохранительных органов задержали актера Богдана Кибалюка с наркотиками на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Мужчину остановили для проверки документов около Остаповского проезда в ночь на 12 января. По словам источника агентства, Кибалюк заметно нервничал, что стало причиной для его досмотра.

"В результате у Кибалюка обнаружено белое вещество, по предварительным данным, наркотики", – рассказал собеседник.

Обнаруженное вещество планируют направить на экспертизу, в ходе которой установят его вес и наименование. Актера после произошедшего доставили в отдел полиции для разбирательства.

До этого сообщалось, что в машине хоккеиста Дмитрия Химушкина обнаружили более 30 свертков с белым порошком. Их обнаружили сотрудники ГИБДД, решившие осмотреть автомобиль из-за нервного поведения мужчины. В результате найденные пакетики направили на экспертизу.

