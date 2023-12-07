Новый фигурант задержан по делу о массовом отравлении наркотиками в Астрахани

Фото: телеграм-канал "МВД Медиа"

Правоохранители в Астрахани установили и задержали нового фигуранта в рамках расследования дела о массовом отравлении наркотическими веществами. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

Ранее три жителя Астрахани скончались в результате отравления неизвестным веществом. Были найдены тела двух девушек 2004 года рождения, а также мужчины 1994 года рождения.

Помимо этого, астраханский Минздрав сообщил о госпитализации 19 человек с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. Уточняется, что пострадавшие поступили в ГКБ № 3 имени Кирова в период с 17 по 20 ноября.

В МВД заявили, что в результате оперативных мероприятий были выявлены три человека, подозреваемые в сбыте незаконных веществ. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".



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