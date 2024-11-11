Пресс-секретаря певца Shaman похоронят на Троекуровском кладбище

Фото: телеграм-канал SHAMAN

Похороны пресс-секретаря певца Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) журналиста Антона Коробкова-Землянского пройдут на Троекуровском кладбище, рассказали представители "Европейской медиагруппы".

Церемония прощания состоится 13 ноября в 14:00 в Большом траурном зале, уточнили представители холдинга в беседе с RT.

О смерти 40-летнего Коробкова-Землянского, работавшего главой пресс-службы Дронова с 2022 года, стало известно 10 ноября. Супруга вызвала ему медиков, однако им не удалось спасти мужчину, писали СМИ. При этом телесных повреждений не зафиксировано. По факту смерти проводится проверка.

Журналисты предположили, что причиной смерти могла стать сердечно-сосудистая недостаточность. Затем в СМИ появилась информация о возможном отравлении неизвестным веществом.