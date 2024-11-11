Анна Седокова и Янис Тимма спровоцировали слух о воссоединении

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Баскетболист Янис Тимма, муж Анны Седоковой, которая подала на развод с ним, опубликовал в Instagram (владелец компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) новую видеозапись с певицей.

На кадрах Седокова с сыном пришли на матч команды спортсмена, чтобы поболеть за него. Подписчики предположили, что певица и баскетболист снова сошлись. Однако некоторые пользователи обратили внимание, что на видео у певицы очень длинные волосы, хотя некоторое время назад она изменила прическу. В связи с этим они решили, что запись была сделана давно.

"Короче, дурят нас по-черному, хайпуют", – приводит "Газета.ру" один из комментариев под публикацией.

Седокова официально подала на развод с латвийским баскетболистом 21 октября. По информации СМИ, у супругов нет общего имущества и детей, поэтому расходятся они без каких-либо финансовых споров. По правилам паре должны будут дать около месяца на примирение, после чего брак будет официально расторгнут.

Последние события в личной жизни певицы вызвали рост внимания к ней. На этом фоне Седокова заявила, что не хочет ничего комментировать, и попросила всех отстать от нее.