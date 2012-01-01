СМИ: супруг Седоковой Янис Тимма пытался помириться с ней до развода

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова подала на развод с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. За четыре года брака пара расставалась несколько раз. О том, что произошло в звездной семье, – в материале Москвы 24.



Кардинальные перемены

Фото: vk.com/Анна Седокова

Бывшая солистка группы "ВИА Гра", певица Анна Седокова официально подала на развод с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом сообщается на портале единого информационного пространства судей Москвы.

Заявление о расторжении брака было зарегистрировано 16 октября. По информации СМИ, у супругов нет общего имущества и детей, поэтому расходятся они без каких-либо финансовых споров. По правилам паре должны будут дать около месяца на примирение, после чего брак будет официально расторгнут.

О решении завершить отношения певица объявила еще 7 сентября в своих соцсетях.





Анна Седокова певица Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что же, посмотрим.

В одной из последних публикаций певицы также говорится о завершении "долгих, счастливых, но очень сложных отношений". По ее словам, сейчас она заново учится чувствовать.

"Я всю жизнь любила на полную. Знаете, такой сумасшедшей любовью, которая не терпит промедлений в ответах на сообщения и долгих взвешенных решений. Благодаря этой любви я написала много красивых песен, которые заставляли биться сердца сотен тысяч людей чаще. Я использовала это сумасшествие как топливо для своих песен. Я искренне любила свое безумие. Помните, как у одного психолога: "Вы не бросите курить, пока любите курить", – написала она.

При этом сам баскетболист до последнего не оставлял попытки наладить отношения: недавно Янис прилетел в Москву из США, чтобы помириться с супругой.

"Она потрясающая. Это все я", – написал он в своем блоге.

Кроме того, вечером 20 октября спортсмен вышел в прямой эфир в социальных сетях. Мужчина показывал, как пересматривает клипы со своей возлюбленной, а на фоне виднелись успокоительные.

История любви

Фото: vk.com/Анна Седокова

Для Анны Седоковой и Яниса Тиммы этот брак не первый. Они познакомились в 2019 году, когда мужчина уже был на грани развода, а у самой певицы к этому времени уже было два брака за плечами: с футболистом Валентином Белькевичем и бизнесменом Максимом Чернявским. Кроме того, у девушки остались дочери от обоих экс-мужей, а также сын от предпринимателя Артема Комарова, с которым артистка порвала вскоре после родов.

Официально Анна и Янис расписались в сентябре 2020 года. После этого в семье начались финансовые проблемы: Янис потерял контракт с БК "Химки" и буквально остался без работы. Тогда СМИ утверждали, что содержать семью была вынуждена Седокова. Спустя время они продали квартиру в Москве, которую вместе взяли в ипотеку (как сообщали тогда многие издания, супруги якобы не смогли выполнить долговые обязательства).

В 2022 году артистка вместе с мужем переехали жить в США. Янис надеялся получить там новую работу, но заключить контракт удалось лишь в 2024-м с испанским клубом Obradoiro.

По мнению окружения пары, основной причиной проблем в их отношениях якобы могли быть именно финансовые трудности. На фоне скандалов Янис даже выкладывал пост, в котором обвинял Анну в лицемерии.





Анна Седокова певица Не верю ни единому твоему слову. Все, что мы строили, папа, мама, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует.

В итоге в феврале этого года певица рассказала, что они с мужем живут раздельно. Тогда же она заявила, что расставалась и заново сходилась с Янисом уже больше 20 раз.

"Жизнь поступала с нами достаточно жестко, и в какой-то момент я просто опустила руки. И сказала "все". А он не опустил. Я не знаю, куда приведет эта история, не знаю, как будет дальше", – писала она тогда в соцсетях.

К слову, в сентябре, перед официальным заявлением о разводе, Сеть наполнили фото с новой внешностью певицы: она сделала несколько пластических операций и изменила цвет волос. Седокова также пообещала подписчикам, что перемены в ней не только внешние, но и внутренние.